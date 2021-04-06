Українські ракети повинні як мінімум діставати гір Уралу — ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ

Україна, на відміну від США і Росії, може виробляти ракети дальністю польоту лише до 300 км: такої відстані замало, щоб стримати агресію РФ.

Про це у програмі «На самом деле: Донбасс» на телеканалі «Дом» заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Він нагадав, що торік на озброєння ЗСУ взяті новітні вітчизняні протикорабельні ракети «Нептун», почали готувати морські екіпажі, які повинні їх експлуатувати.

«Але все це на початковому етапі. А у росіян все це вже є, і у великих кількостях. Крім того, Росія та США вийшли з договору щодо ракет малої та середньої дальності, а ми в його межах робимо той же «Нептун», дальність якого не більше 300 км», — зазначив Романенко.

Генерал-лейтенант наголосив, що такої дальності польоту ракет не вистачить для того, щоб не допускати агресію з боку Росії.

«Наші ракети повинні як мінімум діставати до гір Уралу. Рано чи пізно ми прийдемо до того, щоб у нас була превентивна зброя. І щоб не було ніяких ілюзій щодо того, що авантюра з боку Росії, її збройних сил, її керівництва може їм дешево обійтися. А якщо вони знатимуть, що у нас є така зброя, тоді вони задумаються, адже наслідки дорого їм обійдуться», — заявив Романенко.

Він також нагадав, що відновлюється фінансування проєкту «Сапсан» (багатофункціональний оперативно-тактичний ракетний комплекс, в якому в якості засобів ураження пропонувалося використовувати оперативно-тактичні, зенітні та протикорабельні ракети).

«Ось після великої паузи до кінця минулого року знайшли гроші на цей проєкт. Це оперативно-тактична вже зброя. Але, знову-таки, є певні обмеження. Але, судячи з того, як все розвивається, думаю, треба брати на озброєння і цю зброю. Тобто поступово нарощувати свої можливості та свій потенціал, забезпечуючи безпеку нашої держави та народу», — підсумував Романенко.