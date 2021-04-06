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Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу відмовилася продовжувати переговори в Мінську

Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу відмовилася продовжувати переговори в Мінську через ворожу риторику до України в Білорусі

Про це заявив віцепремʼєр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Бабель.

«Ми категорично повідомили, що не братимемо участі в засіданнях ТКГ, якщо раптом завершиться карантин і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, в Мінську», — повідомив він.

Віцепрем’єр пояснив причину відмови їхати до Мінську.

«Все одно доведеться шукати для зустрічей іншу країну й інше місто. Я думаю, оскільки сьогодні Білорусь поки перебуває під впливом Російської Федерації, то для нас немає довіри до цієї території. Сьогодні там домінує певна думка проросійського напряму та антиукраїнського характеру», — підсумував Резніков.

6 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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