Ученые узнали когда и как на Земле появился кислород

В новом исследовании под руководством Университета Лидса ученые выяснили, когда в атмосфере Земли появился кислород
Считается, что изначально атмосфера Земли бела бескислородной, а примерно 2,43–2,45 миллиарда лет назад произошло ее существенное обогащение кислородом.
Для того, чтобы уточнить эти данные исследователи из США, Великобритании и Дании проанализировали состав морских осадочных пород из Южной Африки, относящихся по возрасту своего образования к палеопротерозою — от 2,5 до 1,6 миллиарда лет.
Далее они восстановили изменения окислительно-восстановительных условий в океане того периода по изотопным сигнатурам серы, железа и углерода, чтобы определить уровни кислорода в древней атмосфере.
Оказалось, что первоначальное обогащение кислородом произошло около 2,43 миллиарда лет назад. Но затем уровень O2 неоднократно то падал, то снова повышался, прежде чем примерно 2,22 миллиарда лет назад он стал постоянным компонентом атмосферы Земли.
Эти находки помогают объяснить четыре широко распространенных оледенения, которые произошли одновременно с Великим событием окисления, некоторые из которых, вероятно, покрыли всю Землю льдом в течение миллионов лет.
Текст исследования
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