Ученые узнали когда и как на Земле появился кислород

Считается, что изначально атмосфера Земли бела бескислородной, а примерно 2,43–2,45 миллиарда лет назад произошло ее существенное обогащение кислородом.

Для того, чтобы уточнить эти данные исследователи из США, Великобритании и Дании проанализировали состав морских осадочных пород из Южной Африки, относящихся по возрасту своего образования к палеопротерозою — от 2,5 до 1,6 миллиарда лет.

Далее они восстановили изменения окислительно-восстановительных условий в океане того периода по изотопным сигнатурам серы, железа и углерода, чтобы определить уровни кислорода в древней атмосфере.

Оказалось, что первоначальное обогащение кислородом произошло около 2,43 миллиарда лет назад. Но затем уровень O 2 неоднократно то падал, то снова повышался, прежде чем примерно 2,22 миллиарда лет назад он стал постоянным компонентом атмосферы Земли.