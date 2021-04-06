Три самолета ВВС США прибыли на Украину за четыре дня

Три самолета ВВС США прибыли на Украину за последние четыре дня, два из них совершили посадку в Киеве, один — во Львове, свидетельствуют данные онлайн-сервисов, отлеживающих в режиме реального времени полеты воздушных судов.

Так, во Львов из США прибыл транспортный самолет C-17, в Киев из Германии — C-130 Hercules и C-17 Globemaster III.

Также в Киев из польского города Познань прибыл транспортный самолет британских ВВС Bae 146-200.

Напомним. 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел свои первые переговоры с президентом США Джо Байденом. Новый глава Белого дома пообещал своему украинскому коллеге оказать поддержку в «сохранении суверенитета Украины».