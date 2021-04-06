К 19:39 сорт нефти продолжил дешеветь, показатель упал до отметки в 61,51 доллара. Таким образом фьючерсы подешевели на 5,16 процента в сравнении с показателем, наблюдавшимся при закрытии прошлой сессии.
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Стоимость нефти Brent снизилась
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне 2021 года на лондонской бирже ICE подешевели более чем на пять процентов, до 61,58 долларов за баррель по состоянию на 19:35 .
К 19:39 сорт нефти продолжил дешеветь, показатель упал до отметки в 61,51 доллара. Таким образом фьючерсы подешевели на 5,16 процента в сравнении с показателем, наблюдавшимся при закрытии прошлой сессии.
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