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Стоимость нефти Brent снизилась

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне 2021 года на лондонской бирже ICE подешевели более чем на пять процентов, до 61,58 долларов за баррель по состоянию на 19:35 .

К 19:39 сорт нефти продолжил дешеветь, показатель упал до отметки в 61,51 доллара. Таким образом фьючерсы подешевели на 5,16 процента в сравнении с показателем, наблюдавшимся при закрытии прошлой сессии.

6 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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