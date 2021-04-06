В Турции адмиралов арестовали за призывы сохранить конвенцию о статусе Босфора и Дарданелл Отзывы о виртуальном казино Роял Лото » Стоимость нефти Brent снизилась Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне 2021 года на лондонской бирже ICE подешевели более чем на пять процентов, до 61,58 долларов за баррель по состоянию на 19:35 . К 19:39 сорт нефти продолжил дешеветь, показатель упал до отметки в 61,51 доллара. Таким образом фьючерсы подешевели на 5,16 процента в сравнении с показателем, наблюдавшимся при закрытии прошлой сессии.