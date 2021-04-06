США передали по дипломатическим каналам — Украину трогать нельзя

Представители США передали по различным дипломатическим каналам российским политикам, что агрессия против Украины приведет к тяжелым системным санкциям и более значительной военной и политической поддержке Украины как важного американского союзника. Разговор идет о блокировке финансов и отключении SWIFT, а также ряде других системных ограничений, по аналогии с санкциями «за Афганистан». В то же время НАТО усилит поддержку Украины на фоне угроз со стороны Кремля.

США обратились к России в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, сообщил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Контакты состоялись «на высоком уровне», и американская сторона «высказала озабоченность» в связи с тем, что, как считают в Вашингтоне, предпринимает Москва, рассказал Рябков.Пентагон, напомним, вслед за Киевом зафиксировал концентрацию российской армии близ Донбасса: по американским данным, к границе с Украиной переброшены 4 тысячи солдат и техника.

«Мы осуществляем на своей территории, на российской территории, те мероприятия, которые считаем нужными», — вновь повторил позицию Кремля Рябков и добавил: «Можно сказать, что мы эти сигналы (американцев) игнорируем» (цитаты по «Интерфаксу»).

Но публичная демонстрация статуса великой державы сопровождается нарастающим страхом перед ответными мерами США, перечень причин для которых продолжает множиться.

«Все ждут каких-то страшных санкций, как, например, отключение России от SWIFT», — рассказал «Коммерсанту» источник в ГосДуме.

На прошлой неделе Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел переговоры с начальником Генштаба российских Вооруженных сил Валерием Герасимовым.

«Мы ясно дали понять, что мы видим угрозы от России и воспринимаем их очень, очень серьезно», — пояснил позднее официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он добавил, что в Вашингтоне хотели бы от Москвы «большей открытости» по теме перемещения войск. «Хотя мы и научены горьким опытом не принимать за чистую монету утверждения русских об их намерениях», — сказал Кирби.

Войска НАТО в ближайшие несколько месяцев проведут на территории Украины учения, сценарий которых будет заключаться в «отражении масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора», сообщил украинский генштаб.

«Будут отработаны действия в обороне с последующим переходом в наступление для восстановления государственной границы и территориальной целостности на фоне агрессии со стороны соседнего государства», — заявили в Генштабе.