США обеспокоены попытками Москвы запугать Украину

США запросили у России разъяснений по поводу провокаций на границе с Украиной, сообщил в понедельник пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Речь идет о концентрации российских войск, о которой неоднократно сообщалось.

Выступая перед журналистами в ходе очередного брифинга, представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США стоят плечом к плечу со своим партнером – Украиной – перед лицом попыток запугивания ее со стороны России.

У США вызывают озабоченность любые попытки Москвы запугать Украину, где бы эти попытки ни осуществлялись – на российской территории или на территории Украины, заявил Прайс.