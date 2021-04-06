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США обеспокоены попытками Москвы запугать Украину

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс (архивное фото)

Вашингтон запросил у РФ разъяснений по поводу пограничных провокаций

США запросили у России разъяснений по поводу провокаций на границе с Украиной, сообщил в понедельник пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Речь идет о концентрации российских войск, о которой неоднократно сообщалось.

Выступая перед журналистами в ходе очередного брифинга, представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США стоят плечом к плечу со своим партнером – Украиной – перед лицом попыток запугивания ее со стороны России.

У США вызывают озабоченность любые попытки Москвы запугать Украину, где бы эти попытки ни осуществлялись – на российской территории или на территории Украины, заявил Прайс.

6 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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