Sony отложила перезапуск «Обители зла»

Киностудия Sony Pictures отложила выпуск новой экранизации серии игр «Обитель зла». По сведениям издания Comic Book, вместо 3 сентября 2021 года, как считалось ранее, картина, возможно, будет представлена зрителям 24 ноября того же года. Официально причина изменения прокатного графика не озвучивается.

Ранее было объявлено, что в основе картины под названием «Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити» окажется два первых эпизода игровой серии. Утверждалось, что события будут происходить в 1998 году в городе, находящемся в осаде из-за инфицированных зомби. В фильме будут упоминаться как особняк из первой игры, так и полицейский участок из продолжения.

Исполнительница главной роли во всех предыдущих экранизациях Милла Йовович в проекте участвовать не будет. Вместо нее актерский состав возглавит Кая Скоделарио, самой заметной работой которой являлась роль в картине «Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки».

В режиссерском кресле окажется Йоханнес Робертс, постановщик нашумевшей в свое время подводной драмы о противостоянии с акулами, которая в отечественном прокате демонстрировалась под названием «Синяя бездна