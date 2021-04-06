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Шэрон Стоун украсила модный глянец энергичным образом

Шэрон Стоун украсила модный глянец

Голливудская актриса Шэрон Стоун стала лицом мартовского выпуска американского глянца L’Officiel.

На обложке L’Officiel USA знаменитость предстала в оранжевом наряде итальянского бренда Salvatore Ferragamo. На Шэрон был откровенный топ с разрезами и обтягивающая юбка. Также 63-летняя звезда кино надела прозрачное черное платье с широкими рукавами-кистями от Tom Ford и красовалась в кадре без бюстгальтера.

Эффектный образ Стоун показала в приталенном платье с блестящими камнями от британского премиального бренда Burberry и в светло-коричневом пальто с черными брюками палаццо и туфлями от Кристиана Лубутена.

6 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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