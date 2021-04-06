Опозорила и обманула: американский мультимиллионер судится с бывшей девушкой — вебкам-моделью

За расставаниями звездных пар публика любит следить не меньше, чем за звездными романами. Тем более что накал страстей при разводе куда сильнее, чем в конфетно-букетный период. Сейчас западные СМИ активно следят за скандальным расставанием 59-летнего американского миллионера Стивена Клобека и 26-летней модели Стефани Гурзански. Бывшие возлюбленные не только разошлись со скандалом, но теперь и судятся друг с другом.

Миллионер, который и стал инициатором разрыва, обвинил девушку в мошенничестве и обмане. Клобек утверждает, что Стефани выдавала себя за фотомодель, а на самом деле являлась вебкам-моделью и зарабатывала продажей откровенных снимков на портале OnlyFans (сервис создан для обмена фото и видео эротического и порнографического содержания за плату), используя для съемок его особняки, частные самолеты и даже личные вещи. Стефани же заявляет, что сама отвергла ухаживания мужчины и его предложение выйти за него замуж, и обвинила миллионера в том, что он угрожал «разрушить ее жизнь». В нашем материале собрали любопытные факты о запутанной и скандальной истории, которая разворачивается прямо сейчас.

Стефани и Стивен встретились в то время, когда все жаловались на то, что пандемия коронавируса мешает строить личную жизнь и ходить на свидания. Для них мировой локдаун явно не стал помехой — познакомились они в июле прошлого года. Впрочем, не без посторонней помощи.

Клобека познакомила с Гурзански Кэтрин Эбигейл Ле, которую называют «свахой для известных людей». По словам Клобека, Ле пообещала ему, что она сможет найти ему «женщину его мечты — такую, которая будет заботиться о нем, любить и лелеять его всю оставшуюся жизнь». Такой женщиной была Гурзански, которую Ле представила Клобеку как «известную фотомодель» и «хорошую девушку», которая ищет «спутника жизни».

Стивен Клобек

Новые знакомые практически сразу стали проводить много времени вместе, в том числе в роскошном особняке миллионера в Беверли-Хиллз. Клобек, крупный спонсор Демократической партии США и основатель таймшер-компании Diamond Resorts (таймшер — форма владения собственностью, при которой один объект недвижимости сдается в аренду нескольким лицам, которые пользуются ей поочередно, схема особенно популярна в курортных регионах), был абсолютно покорен канадской инстадивой с почти двумя миллионами подписчиков.

Данные о точном состоянии Клобека в сети разнятся. В июне 2016 года компания Apollo Global Management согласилась купить Diamond Resorts за 2,2 миллиарда долларов. Клобек на данный момент остается крупнейшим акционером, и его доля оценивается в 500 миллионов долларов. Сам Клобек заявлял журналистам, что его состояние составляет около 1 миллиарда долларов.

Стефани Гурзански

В интернете написано, что я у меня всего 100 миллионов долларов, и меня это устраивает. Мой дом в Беверли-Хиллз стоит 100 миллионов долларов, и у меня есть дом в Кабо за 45 миллионов долларов, и у меня есть собственный самолет. Вы можете посчитать сами,

— заявлял бизнесмен.

Роман с моделью был стремительным, а траты Клобека на свою новую возлюбленную — весьма существенными.

Клобек заявил, что потратил на Гурзански около 1,3 миллиона долларов за пять месяцев, которые длился их роман. В числе подарков были дорогое белье, дизайнерская одежда и сумки Louis Vuitton, одежда Hermès, украшения Cartier, косметика Sephora, не говоря уже о деликатесах и дорогом алкоголе. Он снял для нее роскошную квартиру в Беверли-Хиллз и внес предоплату за годовую аренду, чтобы она жила в 10 минутах от его особняка. Кроме того, Клобек разрешил Гурзански потратить 85 тысяч долларов на ремонт квартиры, но, по его словам, она потратила на это более 150 тысяч долларов, и ремонт этот оказался весьма специфическим.

Она превратила ее в студию для порно. Как мало я знал,

— сокрушался потом миллионер.

Гурзански же утверждает, что Клобек был в курсе ее съемок для OnlyFans, подписался на ее аккаунт и даже поощрял съемки — например, оплатил несколько профессиональных фотосессий в качестве подарка.

Не скупился Клобек и на роскошные вечеринки для любимой. Так, в декабре он щедро проспонсировал праздник в честь дня рождения Стефани для нее и ее пяти подружек в своем доме стоимостью 45 миллионов долларов в Кабо-Сан-Лукас. Из Лос-Анджелеса в Мексику компанию девушек доставил частный самолет миллионера. Стефани он подарил часы Richard Mille за 200 тысяч долларов. В качестве угощений были закуплены икра на сумму семь тысяч долларов, 80 бутылок вина Domaines Ott, а также 12 бутылок текилы Don Julio 1942 года. Подружек также ждали щедрые подарки. Например, каждой он купил по сумочке Chanel на общую сумму 30 тысяч долларов, а также подготовил подарочные пакеты с различными сюрпризами на сумму 13 тысяч долларов.

В новогоднюю ночь Клобек, по его словам, собирался сделать предложение девушке и приобрел для этого кольцо с бриллиантом в семь карат за 180 тысяч долларов и ожерелье.

Я любил ее, она говорила, что любит меня,

— заверял Клобек.

Но дальше, как говорится, что-то пошло не так. Вместо того чтобы отправиться с возлюбленным в Мексику, она сказала ему, что едет в Майами, чтобы отпраздновать новогоднюю вечеринку OnlyFans.

Я чувствовала необходимость провести немного времени со своими подругами,

— вспоминала Гурзански потом.

Миллионер признался, что такое решение возлюбленной просто вывело его из себя.

Я никогда не был так расстроен и не испытывал столь непочтительного отношения. Я жертва. Я никогда не чувствовал себя так плохо,

— делился Клобек с репортером Vanity Fair.

Однако миллионер не отказался от своего решения и через пару дней все-таки попытался сделать предложение Стефани по телефону, послав ей фото кольца. Но девушка отвергла его.

Модель призналась, что такой шаг со стороны Клобека стал для нее сюрпризом, и далеко не приятным. Свадьба в планы Гурзански совершенно не входила — для нее это был просто мимолетный роман.

Он очень рассердился, когда я сказала «нет»,

— уверяет девушка.

О том, как события развивались дальше, показания сторон расходятся. 4 января они снова связались, чтобы поговорить, и, по словам Клобека, Стефани потребовала от него два миллиона долларов наличными и дом стоимостью 7 миллионов долларов в обмен на отказ от своей учетной записи в OnlyFans. Сама Стефани же заявляет, что это он предложил ей купить дом и положить деньги на ее банковский счет, если она перестанет работать вебкам-моделью. Но она сказала ему, что не откажется от этого и не выйдет за него замуж.

Своя версия первоначальных событий была и у Кэтрин Эбигейл Ле, которая публично отказалась называть себя свахой.

Гурзански связалась со мной, сказала, что она не замужем и хочет встретить парня, который действительно преуспел и вступит в долгосрочные отношения. Я знала, что Стивен тоже ищет кого-то для долгосрочных отношений. Когда я представила Стефани Стивену, я думала, что она фотомодель, появляющаяся в таких журналах, как Elle. Я понятия не имела, что она снималась обнаженной для OnlyFans или появлялась в Playboy Plus и подобных изданиях,

— оправдывалась Ле.

С этого момента отношения между бывшими возлюбленными испортились окончательно и перешли на «военное положение». И Клобек, и Гурзански пошли в атаку друг на друга, обратившись в адвокатские конторы и подав иски в суды. Сражения идут и в залах судебных заседаний Лос-Анджелеса, и в интернете, и на страницах таблоидов. В прессе это уже назвали столкновением поколений, которое может предвещать конец эпохи, когда супербогатые могут использовать свои деньги и власть, чтобы всегда добиваться своего.

Клобек обратился за помощью к Пэтти Глейзер, известному в Голливуде адвокату, которая в 2018 году представляла интересы Харви Вайнштейна в его споре с компанией Weinstein Co., которую он же и основал: речь тогда шла о незаконном, на его взгляд, увольнении на фоне обвинений Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Уже 7 января в суд штата в Лос-Анджелесе они подали иск к Гурзански за различные правонарушения, включая мошенничество и незаконное проникновение. Ответчиком сначала была и Ле, но потом была удалена из повторного иска. 8 марта Глейзер и Клобек также подали новую жалобу на Гурзански. Миллионер хочет вернуть свои деньги и свою собственность, а также требует, чтобы она извинилась перед ним.

Стефани считает, что он хочет публично унизить ее, бесплатно выложив в интернет все рискованные фотографии, которые, по его словам, она сделала без его ведома в его доме в Беверли-Хиллз, в его самолете и в его доме в Кабо. Этот факт Клобек, к слову, нашел особенно оскорбительным.

Я понятия не имел, что она каждую секунду делает все эти фотографии в моей собственности и выкладывает их в интернет. Если бы знал об этом тогда, я бы взорвался от злости,

— говорил миллионер.

Стефани же утверждает, что ее откровенные фотосессии нравились мужчине. Более того, по словам модели, он повесил несколько таких фото в ванной и спальне, что несколько смутило девушку.

Эти фотографии вызвали у меня дискомфорт, потому что он приглашал сына и дочь в свою спальню, а на стене висела огромная фотография меня обнаженной,

— говорила Стефани.

Представитель Клобека все это отрицает — он говорит, что это Гурзански уговаривала его повесить ее фотографию на стене своей спальни.

Еще одной скандальной фотографией, из-за которой разгорелся спор, стал снимок Стефани, на котором она позирует обнаженной в ермолке с бар-мицвы сына Клобека. По словам девушки, идея снимка принадлежит именно миллионеру — так он посоветовал ей привлечь внимание еврейских пользователей.

Представитель Клобека также оспаривает эту версию.

Мистер Клобек — верующий еврей. Он не стал бы так осквернять ермолку,

— заявил он.

Впрочем, по словам Клобека, он хочет не просто побороться за свою честь, но и предупредить всех остальных мужчин. Он хочет, чтобы мир знал, что Стефани — мошенница, которая охотится на таких немолодых и богатых мужчин, как он. Клобек надеется, что его публичная кампания против нее заставит ее остановиться.

Она мошенница. И она делала это раньше, но ни у одного парня не хватило смелости подать на нее в суд, потому что большинство мужчин боятся, так как они занимают публичные должности. А я никому ничего не должен,

— заявил Стивен.

Стефани Гурзански, в свою очередь, также обзавелась адвокатом. Ее интересы представляет Артур Баренс из Лос-Анджелеса. По словам юриста, миллионер сделал неправильные выводы о его подзащитной.

Она до сих пор дружит со всеми своими бывшими парнями, и среди них есть очень богатые мужчины,

— отметил Баренс.

12 января Гурзански и Баренс обратились в суд штата Калифорния с просьбой о вынесении временного запретительного судебного приказа в отношении Клобека. По словам модели, она «боялась за свою жизнь и благополучие» с тех пор, как рассталась с ним. Девушка утверждала, что поведение миллионера было «тревожным и оскорбительным» с тех пор, как они перестали встречаться.

Стефани уверяла, что он разместил в интернете ее фотографии в обнаженном виде без ее согласия, адрес квартиры, которую он снимал для нее в Беверли-Хиллз, а также фотографии ее гардеробной со всей одеждой и сумками, которые он купил для нее и которые она сама купила себе по его карте.

Я не спала нормально, у меня пропал аппетит. Я отчаянно боюсь, ведь Стивен подстрекал людей, в том числе сталкера, приходить в мою квартиру, чтобы ограбить меня или причинить мне вред, или того хуже. Я также очень обеспокоена тем, что сам Стивен преследует меня — до такой степени, что я боюсь иметь отношения с другим человеком из-за страха перед тем, что Стивен сделает. Я дошла до того, что наняла охранника, потому что боюсь, что мне могут причинить вред,

— заявила Стефани в своих показаниях под присягой.

Судебный запрет модель в итоге получила, но представители Клобека назвали все ее обвинения ложными и абсурдными.

Мистера Клобека даже не было в стране в то время, на которое госпожа Гурзански жалуется,

— заявил представитель миллионера.

Гурзански также говорила, что миллионер донимал ее звонками и текстовыми сообщениями, умоляя вернуться к нему, но, получая отказ, впадал в гнев и уже начинал ей угрожать.

Он начал постоянно говорить, что если я не выйду за него замуж, он меня погубит, и это будет моя законная смерть,

— свидетельствовала модель.

Представьте, что вы настолько одержимы кем-то, что подаете на человека в суд, просто чтобы быть с ними на связи. А теперь представьте, что на вас подали в суд, потому что вы самая горячая девушка, которую человек когда-либо видел,

— так у себя в твиттере Стефани прокомментировала иски от Клобека.

Клобек не отрицает, что его всегда тянуло к красивым и молодым женщинам.

Я люблю красивых женщин. Что я могу сказать? Не знал, что это преступление,

— говорил бизнесмен.

Он был дважды женат. Брак с первой женой, Хизер, продлился всего 13 месяцев, а вот со второй попытки семейная жизнь выдалась более долгой. В 1997 году он женился на актрисе Шанталь Ледук. Они развелись в августе 2018 года и вместе воспитали троих детей.

Стивен Клобек с женой Шанталь

Клобек любит обращать внимание и на свое влиятельное положение в мире медиа и политики США. Так, бизнесмен отмечал, что играет в гольф с Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, а Джо Байден как-то гостил у него и даже «спал в его спальне». Во время пандемии Клобек купил 50% акций издания Nevada Independent, чем, по его словам, спас его от разорения, и даже подумывал баллотироваться на пост губернатора Невады.

Кроме того, Клобек жертвует солидные суммы на благотворительность, впрочем, иногда это весьма эксцентричные пожертвования. Например, он дал 1 миллион долларов на переименование аэропорта Лас-Вегаса в честь бывшего сенатора Гарри Рида. Клобек называет себя «пятым сыном» Рида, а Рида — своим «вторым отцом».

Стивен Клобек и Нэнси Пелоси

О жизни Стефани до встречи с Клобеком тоже известно достаточно фактов. Гурзански рассказывала, что она начала сниматься обнаженной сразу, как окончила среднюю школу в Онтарио. Впервые она пошла на кастинг для Playboy в Монреале, и ей сразу же предложили фотосессию. В марте 2014 года она была лучшей девушкой месяца на сайте playboy.com. Она также снималась для Playboy в Мексике и Венесуэле, а также попала на обложку Elle México.

Это то, что вывело меня из маленького городка и познакомило меня с миром моделинга. Я создала себя с нуля и продолжаю делать это по сей день,

— признавалась Стефани.