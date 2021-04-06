Новейший стелс-беспилотник США отработал бомбардировку стелс-боеприпасами

Новейший стелс-беспилотник США «Валькирия» отработал бомбардировку стелс-боеприпасами.

«Успешная работа систем и механизмов вооружения наряду с дальнейшим увеличением полетных возможностей продолжают свидетельствовать о невероятных возможностях и соотношении цены и качества недорогого аттрактивного XQ-58A Valkyrie», — сказал Стив Фендли, президент компании Kratos Unmanned Systems.

Kratos XQ-58 Valkyrie — экспериментальный беспилотный боевой летательный аппарат (unmanned combat aerial vehicle — UCAV). Спроектирован и изготовлен компанией Kratos Defense & Security Solutions[en] в рамках программы ВВС США по созданию недорогого демонстратора технологий с ударными возможностями