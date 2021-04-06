Названо имя организатора вечеринки с голыми моделями в Дубае

Гречин — выходец с Украины, имеет американское гражданство. Он родился в Киеве, с подросткового возраста живет в США.

В интервью, которое он дал украинским СМИ несколько лет назад, мужчина указывал, что в США поддерживает Демократическую партию и даже жертвовал большую сумму денег на президентскую кампанию Барака Обамы.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы.

Изначально сообщалось, что среди девушек были гражданки России, Украины, Молдовы и Белоруссии.