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Названо имя организатора вечеринки с голыми моделями в Дубае

Названо имя главного организатора вечеринки с голыми моделями в Дубае. Им, предположительно, оказался финансист и галерист Виталий Гречин, сообщает Telegram-канал Mash.

Гречин — выходец с Украины, имеет американское гражданство. Он родился в Киеве, с подросткового возраста живет в США.

В интервью, которое он дал украинским СМИ несколько лет назад, мужчина указывал, что в США поддерживает Демократическую партию и даже жертвовал большую сумму денег на президентскую кампанию Барака Обамы.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы.

Изначально сообщалось, что среди девушек были гражданки России, Украины, Молдовы и Белоруссии.

6 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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