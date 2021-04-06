Кристина Агилера и Мэттью Ратлер впервые за долгое время вместе появились на публике

Вчера возлюбленный 40-летней Кристины Агилеры Мэттью Ратлер, инвестор и вице-президент компании MasterClass, специализирующейся на создании онлайн-курсов, отмечал день рождения — ему исполнилось 36 лет. По этому случаю пара решила даже выйти в свет — отмечать праздник влюбленные отправились в ресторан в Западном Голливуде.

День рождения Мэттью пара отмечала в романтической обстановке: Агилера и Ратлер устроили свидание для двоих, оставив детей дома (пара воспитывает 13-летнего сына певицы от брака с Джорданом Братманом и шестилетнюю общую дочь Саммер).

Влюбленные вместе уже больше 10 лет. Семь лет назад они объявили о помолвке, но отношения официально пока так и не оформили.

Своего возлюбленного Агилера называет удивительным отцом и замечательным бизнесменом, которого отличают целеустремленность и преданность.

Ты просто самый лучший. С днем рождения! Ты постоянно поражаешь меня преданностью, целеустремленностью и трудолюбием, оставаясь при этом любящим и заботливым партнером и родителем. Ты всегда стремишься быть лучше и никогда не останавливаешься на достигнутом. Удивительный отец, прекрасный бизнесмен и продумывающий все наперед мудрец, ты каждый день воплощаешь новые идеи в жизнь. Я горжусь тобой и всегда буду рядом. Я буду подбадривать тебя, чтобы ты продолжал сиять и преуспевать во всех своих самых смелых мечтах. Люблю тебя, детка,

— поздравила она Мэттью в своем инстаграме и показала видео из семейного архива.

Фолловеры Кристины к ее поздравлениям присоединились и пожелали имениннику сохранять здоровые отношения с его возлюбленной.

Лучшая пара! Вы вдохновляете,

— пишут Агилере поклонники.