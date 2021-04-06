Кристина Агилера и Мэттью Ратлер впервые за долгое время вместе появились на публике

Вчера возлюбленный 40-летней Кристины Агилеры Мэттью Ратлер, инвестор и вице-президент компании MasterClass, специализирующейся на создании онлайн-курсов, отмечал день рождения — ему исполнилось 36 лет. По этому случаю пара решила даже выйти в свет — отмечать праздник влюбленные отправились в ресторан в Западном Голливуде.
День рождения Мэттью пара отмечала в романтической обстановке: Агилера и Ратлер устроили свидание для двоих, оставив детей дома (пара воспитывает 13-летнего сына певицы от брака с Джорданом Братманом и шестилетнюю общую дочь Саммер).
Влюбленные вместе уже больше 10 лет. Семь лет назад они объявили о помолвке, но отношения официально пока так и не оформили.
Своего возлюбленного Агилера называет удивительным отцом и замечательным бизнесменом, которого отличают целеустремленность и преданность.
Ты просто самый лучший. С днем рождения! Ты постоянно поражаешь меня преданностью, целеустремленностью и трудолюбием, оставаясь при этом любящим и заботливым партнером и родителем. Ты всегда стремишься быть лучше и никогда не останавливаешься на достигнутом. Удивительный отец, прекрасный бизнесмен и продумывающий все наперед мудрец, ты каждый день воплощаешь новые идеи в жизнь. Я горжусь тобой и всегда буду рядом. Я буду подбадривать тебя, чтобы ты продолжал сиять и преуспевать во всех своих самых смелых мечтах. Люблю тебя, детка,
— поздравила она Мэттью в своем инстаграме и показала видео из семейного архива.
Фолловеры Кристины к ее поздравлениям присоединились и пожелали имениннику сохранять здоровые отношения с его возлюбленной.
Лучшая пара! Вы вдохновляете,
— пишут Агилере поклонники.
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