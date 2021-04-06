Ирина Шейк поделилась откровенными фото с примерки перед модным показом

35-летняя Ирина Шейк не дает заскучать своим поклонникам. Когда она пропадает из хроники папарацци и не гуляет по Нью-Йорку, к чему мы все уже привыкли, то модель радует подписчиков новыми снимками в инстаграме.

На этот раз Ирина показала пользователям сети фото с примерки за кулисами показа Mugler, трансляция которого прошла не так давно.

Ирина Шейк

Шейк позирует в откровенном комбинезоне из прозрачного капрона и лайкры, который создает иллюзию, что тело едва прикрыто тонкими лоскутами ткани. На подиуме на комбинезон было еще надето короткое платье. Теперь же Ирина запостила несколько ракурсов, чтобы подписчики могли рассмотреть наряд во всех деталях. Впрочем, пользователей сети, кажется, больше впечатлила фигура модели, а не новое творение Кейси Кадволладера.

В комментариях подписчики не скупились на комплименты российской модели.

Королева горяча!

Это невероятно!

Самая красивая женщина на планете!

— восхищались поклонники Ирины.

Показ Mugler прошел в видеоформате и запомнился довольно необычной сценографией. Креативный директор бренда решил поэкспериментировать с формой дефиле, поэтому зрителей ждали разные сюрпризы и различные визуальные эффекты. Например, Ирина Шейк внезапно падала на подиуме (момент, конечно, был запланирован), а Белла Хадид делала сальто.

Я всегда хотел, чтобы модели танцевали на подиуме или делали что-то необычное, но когда это живое шоу, это очень рискованно. Но когда вы снимаете фильм, вы можете пробовать и фантазировать, а потом смонтировать все как вам надо,

— поделился Кадволладер.