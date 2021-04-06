Илон Маск разбогател на шесть миллиардов долларов за день

Он стал богаче благодаря росту акций Tesla. Ценные бумаги автогиганта 5 апреля взлетели на 5 процентов. Акции Tesla стоили 695,11 доллара за штуку, а рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 5,07 процента.

На пике бумаги компании достигали 714 долларов. Такой рост произошел на фоне публикации финансовой отчетности компании за первый квартал 2021 года. Согласно ей, поставки автомобилей за первые три месяца года выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го (до 184,8 тысячи штук).

Компания смогла нарастить производство, несмотря на сбои в поставках микросхем и других комплектующих. Результаты в первом квартале превзошли ожидания аналитиков, прогнозировавших продажи на уровне 177,8 тысячи электромобилей.