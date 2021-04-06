Хлое Кардашьян требует убрать из сети свой неотредактированный снимок в бикини, где она покрыта целлюлитом

О любви семейства Кардашьян — Дженнер к фотошопу и различным фильтрам давно известно всем. Тем не менее знаменитые сестры продолжают использовать приложения и программы, которые меняют их внешний вид. На снимках в соцсетях они выглядят практически безупречно: их фигуры подтянуты, кожа гладкая, а морщин, растяжек и целлюлита нет и в помине.

Однако на днях в сеть попал снимок 36-летней Хлое Кардашьян, на котором она совершенно не похожа на девушку из своего инстаграма.

Снимок явно не был обработан. Хлое, которая стоит в леопардовом купальнике на фоне бассейна, выглядит вполне естественной: ее кожа не такая гладкая, а талия не такая тонкая, как на отретушированных фотографиях. Этот кадр свежий и был сделан на минувших выходных во время семейного отдыха звезды в доме ее матери Крис Дженнер, где они отмечали Пасху.

В сеть фото попало без разрешения Хлое — его опубликовал помощник звезды, не спросив у Хлое на то согласия. Снимком телезвезда осталась крайне недовольна, и теперь ее команда добивается того, чтобы кадр был удален с просторов сети. Однако он уже успел разлететься по всемирной паутине, и настоящую Хлое увидели миллионы пользователей.

Хлое выглядит красиво, но как владелец авторских прав на фото она хочет, чтобы изображение, не предназначенное для публикации, было удалено,

— объяснила директор по маркетингу брендов семьи Кардашьян Трейси Ромулус.

Впрочем, переживает Хлое зря: пользователи сети ее снимок оценили положительно и отметили, что наконец-то появилась хотя бы одна фотография, на которой звезда выглядит естественно. Это точно та фотография, о которой говорят? Потому что это фото действительно хорошее,

— пишут пользователи сети.

В последние годы Хлое нередко попадала под огонь критики за то, что ее лицо и тело претерпевали сильные изменения. Многие обвиняли звезду в том, что она фотошопила свои посты в инстаграме до такой степени, что ее едва можно было узнать. Ее также обвинили и в том, что она прибегала к помощи пластических хирургов и не была честна со своими поклонниками. В 2019 году ходили слухи, что она сделала ринопластику, но Хлое до сих пор так и не прокомментировала эти новости.