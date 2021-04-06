Илон Маск разбогател на шесть миллиардов долларов за день Япония продлила санкции против Северной Кореи » «Годзилла против Конга» стартовал на HBO Max в два раза лучше «Лиги справедливости» По данным фирмы Samba TV, за первые пять дней с релиза, с 31 марта по 4 апреля, как минимум пять минут «Годзиллы против Конга» на HBO Max посмотрели в 3,6 миллиона домохозяйств. Это лучший результат для HBO Max, если сравнивать с данными Samba TV по другим премьерам сервиса. Так, «Чудо-женщина: 1984» в праздники стартовала с просмотров в 2,2 миллиона домохозяйств, а «Лига справедливости» Снайдера — в 1,8 миллиона домохозяйств. Samba TV отслеживает только данные наземного телевидения и устройства с технологией Automatic Content Recognition в США, поэтому реальные показатели могут быть ещё больше. Так или иначе, статистика фирмы подтверждает слова представителей HBO Max о том, что «Годзилла против Конга» на старте поставил рекорд сервиса по количеству зрителей, обойдя все остальные премьеры. При этом картина отлично показывает себя и в кинотеатральном прокате. Она уже установила рекорд по стартовым сборам во время пандемии и превосходит все прогнозы по кассе на домашнем рынке. Не исключено, что рекорд «Годзиллы против Конга» не продержится и нескольких месяцев. Уже в конце апреля на HBO Max выходит экранизация Mortal Kombat, поставившая рекорд по просмотрам трейлера с рейтингом R — впрочем, его уже побил «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна. Другие крупные фильмы Warner Bros. в 2021 году также будут выходить сразу в кинотеатрах и в HBO Max, однако насчёт «Дюны», согласно Deadline, студия пока ещё не смогла договориться с Legendary.