Даян Китон появилась на съемках новой комедии

И в 75 лет Дайан Китон может удивить зрителей нарядом. Так, папарацци сфотографировали актрису на съемках новой комедии, где кинозвезда появилась в молодежном и несколько эпатажном образе.

Фотографии сделали в городе Палм-Спрингс, что в Калифорнии. Именно там проходят съемки новой комедии «Мак и Рита» (Mack & Rita), главную роль в которой сыграет Дайан Китон.

В один из съемочных дней актриса вышла в белом платье-рубашке свободного кроя. Образ Дайан Китон дополнили ботфортами с трендовым змеиным принтом на достаточно каблуках, чем удивила своих фанатов, которые привыкли видеть актрису в более элегантных нарядах.

Сама же Дайан Китон решила пошутить с того, что во всех мировых СМИ появились ее фото. Актриса опубликовала в инстаграме отредактированное фото Бейонсе и Jay-Z, которые смотрят на ее изображение.

«Не знала, что Бейонсе и Jay-Z – такие пылкие мои сторонники», – написала она под шутливым сообщением.

«Мак и Рита»: коротко о фильме

По данным Deadline, в первые месяцы 2021 начались съемки комедийной ленты «Мак и Рита». Фильм расскажет о 30-летней Маккензи Мартин, которая совсем не в восторге от своей жизни. С детства она была в восторге от своей бабушкой и мечтала когда-то быть похожей на нее: быть уверенной в себе, уметь отказывать и не зависеть от мнения других людей. Но главное, к чему стремилась женщина – чувствовать себя комфортно в своем теле.

На фоне эмоционального истощения Маккензи отправляется на девичник подруги, после чего просыпается 70-летней женщиной. И только оказавшись в этой ситуации, главная героиня комедии понимает: реальная старость – это совсем не то, что она себе представляла, несмотря на непревзойденную бабушку.

Сюжет фильма «Мак и Рита» объясняет, почему Дайан Китон примерила молодежное и трендовая одежда.