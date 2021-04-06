CIT: военную технику из Сибири массово перебрасывают на границу с Украиной

Военную технику из регионов Сибири могут перебрасывать в Воронеж. Это происходит на фоне обострения ситуации на востоке Украины и обвинений в наращивании российской группировки войск на границе.

«Вчера мы писали о возможной переброске к Украине частей из Центрального военного округа. Теперь эта информация подтверждается — на запад едут мотострелки и артиллеристы из Кемеровской области», — сообщила международная группа Conflict Intelligence Team (CIT), проводящая независимые расследования военных конфликтов.

Авторы сослались на видео с эшелонами российской военной техники, опубликованные в TikTok, и проверку номера одной из платформ с помощью сервиса gdevagon, который позволяет отслеживать положение железнодорожных вагонов. Оказалось, что состав двигался со станции Юрга в Кемеровской области до станции Тресвятская в Воронежской области у границы с Украиной.

Кроме того, еще 27 марта в сообществе «Инцидент. Новосибирск» было опубликовано видео военного эшелона в Первомайском районе Новосибирска.

«Множество военной техники, ехавшей на поезде, заснял новосибирец в Первомайском районе. Куда именно отправилась танки, БТРы и грузовики, к сожалению, неизвестно», — отмечали авторы поста.

В комментариях пользователи, в частности, писали «Юрга опять поехала на Украину» и «В Воронеж». Там же сообщалось о возможной переброске военнослужащих из Новосибирской области и Алейска (Алтайский край).

CIT подтвердил геолокацию эшелона, снятого на видео, указав, что он следовал в западном направлении.

«В Юрге базируются 74-я мотострелковая и 120-я артиллерийская бригады. БМП на эшелоне с видео из Новосибирска характерны для техники мотострелков, а на видео из TikTok можно заметить реактивные системы залпового огня „Ураган“, которые стоят на вооружении 120-й бригады», — отмечает CIT.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем докладе от 3 апреля указала, что количество нарушений режима прекращения огня со стороны российских сепаратистов на территории Украины возросло в 10 раз. Обеспокоенность в связи с этим выразили главы МИД Германии и Франции, отметившие, что внимательно следят «за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск».

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с Украиной: «Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы — это традиционное дело России».