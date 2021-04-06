Чауса викрали та вивезли в авто з дипломатичними номерами України — міністр внутрішніх справ Молдови

Українського суддю Миколу Чауса ймовірно вивезли з країни на автомобілі з дипломатичними номерами, а прикордонники не могли перевірити транспорт, що належить диппредставництву, передає Прямий.

Про це сьогодні, 6 квітня, заявив міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку під час звіту щодо викрадення судді Чауса перед в.о. прем’єрміністра країни Ауреліу Чокоєм, передає NewsMaker.

Раніше у молдовських ЗМІ з’явилася інформація про те, що Чауса вивезли в Україну в багажнику автомобіля “Toyota RAV 4”, що належить посольству України в Кишиневі. Як повідомило джерело, цей автомобіль виїхав “зеленим коридором”, уникнувши перевірки на кордоні.

Глава МВС Молдови також повідомив, що відомству вже вдалося встановити особи частині організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного. Також поліцейські виявили три автомобілі, на яких скоїли викрадення Чауса, встановили маршрут, яким їхали злочинці, і коло підозрюваних. Це іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну. Вони приїхали в Молдову починаючи з 23 березня, в тому числі і в день викрадення 3 квітня.

Як зазначив Войку, інформацію про цих людей ретельно перевіряють. На сьогодні держустанови, за словами Войку, отримали кілька відповідних доказів у справі, в тому числі відеозаписи, документи та відбитки пальців.

Міністр підкреслив, що він багато в чому покладається на плідну співпрацю з правоохоронними органами України.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду відреагувала на викрадення українського судді Чауса.