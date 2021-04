Новейший стелс-беспилотник США отработал бомбардировку стелс-боеприпасами Обнаружены космические взрывы загадочной природы » Астрономы нашли два новых скопления галактик Астрономы подвели итоги обзора неба CHiPS, в рамках которого велся поиск ранее неизвестных или упущенных из виду скоплений галактик. Им удалось отыскать три интересных кандидата, каждый из которых обладает яркой центральной галактикой, и подтвердить существование двух из них. Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal. Скопления галактик — самые большие и массивные гравитационно связанные объекты во Вселенной, которые обладают массами примерно 1014–1015 масс Солнца, размерами в несколько мегапарсек и содержат в себе несколько сотен или тысяч галактик. Чтобы понять, как подобные системы формировались и эволюционировали во Вселенной, а также оценить их пространственное распределение, ученые ищут новые скопления, проводя обзоры неба в оптическом или рентгеновском диапазонах волн. В 2010 году ученые открыли Скопление Феникса, которое привело к пересмотру методик поиска скоплений галактик по данным рентгеновских обзоров, так как первоначально его ошибочно идентифицировали как яркий точечный источник. Поскольку в большинстве рентгеновских обзоров объекты идентифицируются либо как точечный, либо как протяженный источник излучения, скопление, центральная галактика которого обладает ярким активным ядром, может быть опознана не как скопление, а значит, целый ряд объектов мог быть учеными упущен из поля зрения. Кроме того, перепроверка точечных кандидатов в скопления галактик позволяет заодно и изучить проблему охлаждающего потока в скоплениях, из-за которой наблюдается несоответствие между рентгеновской светимостью скопления и наблюдаемой скоростью звездообразования в нем. Группа астрономов во главе с Тавиватом Сомбунпаньякулом (Taweewat Somboonpanyakul) из Массачусетского технологического института опубликовала результаты поиска скоплений галактик в рамках обзора неба CHiPS (Clusters Hiding in Plain Sight), который проводился для объектов в диапазоне красного смещения 0,1–0,7. В ходе обзора ученые вначале искали на разных длинах волн ярких кандидатов в скопления, а затем подтверждали открытия путем поиска большой плотности галактик при заданном красном смещении с центром, совпадающим с источниками рентгеновского излучения. В работе использовались данные наблюдений в оптическом, инфракрасном, радио и рентгеновском диапазонах, полученные при помощи наземных и космических телескопов. Оптические (вверху) и рентгеновские (внизу) изображения кандидатов в скопления галактик CHIPS1356-3421, CHIPS1911+4455 и CHIPS2155-3727. Taweewat Somboonpanyakul et al. / The Astrophysical Journal, 2021 Астрономы обнаружили 11 кандидатов в скопления, включавшие в себя шесть повторных открытий уже известных скоплений с центральными галактиками как со вспышками звездообразования, так и с активными ядрами, два случая ложной идентификации кандидатов, а также три ранее неизвестных, но интересных кандидата, из которых два были подтверждены на основе наблюдений рентгеновского телескопа «Чандра». Значение красного смещения для скопления галактик CHIPS 1356-3421 составляет 0,223, оно содержит в своем центре галактику с чрезвычайно ярким активным ядром. Масса скопления оценивается в 6,9×1014 масс Солнца. В случае CHIPS 1911+4455 значение красного смещения составило 0,48, в центре скопления находится голубая галактика, окруженная множеством красноватых галактик-спутников. Общая масса и общий размер скопления составляют 6×1014 масс Солнца и 1075 килопарсек, соответственно. Наконец, CHIPS2155-3727 пока что находится в статусе кандидата в скопление галактик, так как данные «Чандры» не выявили диффузного рентгеновского излучения вокруг центрального точечного источника, ходя оптические данные демонстрируют большую плотность галактик в месте расположения источника. Ожидается, что дальнейшие наблюдения за этим объектом позволят подтвердить его природу и узнать свойства скопления.