Ариана Гранде и Джастин Бибер выкупают крупную компанию

Признаем, что имена этих исполнителей действительно фигурируют в истории становления нового офиса HYBE, однако, американские селебы не собираются выкупать азиатскую компанию полностью. Они лишь станут акционерами. Ари и Джастин получат по 53 557 акций. Также в дележке поучаствует Скутер Браун (Scooter Braun), которому отведено 462 380 акций. Членам BTS лейбл решил сделать подарок. Каждому из участников дадут по 68 385 акций, однако, АРМИ полагают, что мальчики за время переформирования компании уже приобрели большее количество акций за личные деньги. Известно, что среди американских акционеров были засвечены имена Карли Рэй Джепсен (Carly Rae Jepsen) и Деми Ловато (Demi Lovato), однако, о размере их доли в проекте не упоминается.

Небольшой комментарий о смене названия лейбла: руководство BigHit лично заявляло о том, что такое решение было принято в связи с ростом компании и привлечением большого количества партнеров.