Актёры-родственники, которые вместе снимались в кино, а зрители этого даже не заметили

Герои нашего сегодняшнего обзора уже давно известны и любимы зрителями во всём мире. У многих из них есть братья и сёстры, столь же популярные, как и они сами. Иногда поклонники знаменитостей даже не догадываются, что у их кумиров есть не менее талантливые родственники, появляющиеся в кадре вместе или вместо любимцев миллионов, а экранные мама и дочь или отец и сын на самом деле являются таковыми и в жизни.

Пенелопа и Моника Крус

Моника и Пенелопа Крус. / Фото: www.espanarusa.com

Кажется, зрители даже не заметили, что в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах» в некоторых сценах вместо Пенелопы Крус в кадре появляется её младшая сестра Моника. Всё дело в том, что Пенелопа в то время уже ждала ребёнка и в ряде сцен пришлось заменить её на Монику, которая, кстати, очень похожа на старшую сестру. Правда, в отличие от неё, Моника с детства хотела заниматься танцами, а не драматическим искусством. В кино она тоже снимается, но не так активно, как Пенелопа.

Уилл Смит и его дети Джейден и Уиллоу

Уилл и Джейден Смит в фильме «В погоне за счастьем». / Фото: www.canva.cn

Уилл и Уиллоу Смит в фильме «Я – легенда». / Фото: www.yandex.net

Один из самых высокооплачиваемых голливудских актёров, фильмы с участием которого собирают в США миллионные кассы, не только сам активно снимается, но приобщает к киноискусству своих детей от второго брака Джейдена и Уиллоу. С сыном Джейденом Уилл Смит снялся в двух картинах: «После нашей эры» и «В погоне за счастьем». А дочь появилась с отцом в фильме «Я – легенда».

Маколей и Киран Калкин

Маколей и Киран Калкин в фильме «Один дома». / Фото: www.insider.com

Маколей Калкин вполне может похвастаться тем, что после выхода на экраны фильма «Один дома» стал самым известным юным актёром в мире. Но в этой же рождественской комедии снимался и младший брат Маколея Киран, сыгравший смешного маленького мальчика в круглых очках, брата главного героя. Сегодня в фильмографии Кирана Калкина значится больше 20 ролей в кино и сериалах, но приблизится к успеху старшего брата Кирану пока что так и не удалось.

Мила Йовович и Эвер Андерсон

Мила Йовович и Эвер Андерсон. / Фото: www.webnews.bg

Актриса пользуется особой любовью российских зрителей, которую можно объяснить не только талантом Милы Йовович, но ещё тем, что она сама родилась и какое-то время жила в СССР. Она и сегодня активно снимается в кино и в сериалах, а в 2016 году мать и дочь появились вместе в фильме «Обитель зла: Последняя глава». Мила Йовович играла главную героиню, а её старшая дочь Эвер Андерсон появилась во второстепенной роли. Кажется, Эвер вполне может превзойти успех своей знаменитой матери. Ведь уже сейчас 12-летняя Эвер появляется на обложках таких модных изданий как Jalous, Love и Vogue Bambini, в работе находятся ещё два фильма с её участием. Весной 2020 года она дала большое интервью для издания Flaunt.

Анджелина Джоли и Вивьен Маршелин Джоли-Питт

Анджелина Джоли и Вивьен Маршелин Джоли-Питт в фильме «Малефисента». / Фото: www.hochu.ua

Появление маленькой Вивьен, дочери Анджелины Джоли и Бреда Питта, в фильме «Малефисента» стало мерой скорее вынужденной. Всё дело в том, что другие дети, которые проходили пробы на роль пятилетней Авроры, отчаянно пугались при одном только взгляде на Анджелину Джоли в образе злой волшебницы, и лишь Вивьен Маршелин спокойно воспринимала маму в гриме.

Анджелина Джоли и её родители Джон Войт и Маршелин Бертран

Анджелина Джоли и её родители Джон Войт и Маршелин Бертран в фильме «В поисках выхода». / Фото: www.kiz-ru

Сама Анджелина в детстве снималась в фильме «В поисках выхода» вместе со своими родителями-актёрами. Они играли семью, а будущая звезда именно после этой картины задумалась о том, что может пойти по стопам отца и матери. Много позже актриса появилась вместе с отцом в картине «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

Джейк и Мэгги Джилленхол

Джейк и Мэгги Джилленхол в фильме «Донни Дарко». / Фото: www.yarn.co

Брат и сестра, появившиеся на свет в семье сценаристки Наоми Фонер и режиссёра Стивена Джилленхола, кажется, не имели никаких шансов выбрать для себя профессию, не связанную с кинематографом. Джейк пришёл в кино в 11-летнем возрасте, а вот его старшая сестра начала сниматься спустя год после него, когда ей было уже 15. Впервые вместе они появились в картине «Опасная женщина», продюсером которой была их собственная мама. Позже они вместе снялись в картине «Донни Дарко», где сыграли брата и сестру.