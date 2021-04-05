Зеленский ввел санкции против Россотрудничества и еще ряда российских компаний

Под санкции Украины попали Россотрудничество и еще несколько российских компаний. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел в действие украинский президент Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте главы государства.

Ранее МИД Украины и СНБО заявили о возмущении проведенным при посредничестве Россотрудничества конкурсе, в котором Тарас Шевченко назвали «русско-украинским» поэтом. Киев посчитал, что Москва совершила «манипулятивное и дерзкое посягательство на историко-культурное и философское наследие» литератора.

Помимо Россотрудничества под санкциями оказались российские компании «Волга-Днепр», «Севмормаш-2М», «Дальзавод» заводы «Молот-механика», «Спецагрегат», военный концерн «Звездочка» и другие. Им заблокировали активы на территории Украины, запретили финансовые операции.

Кроме того, под ограничения попал одесский бизнесмен Вадим Альперин, подозревавшийся в контрабанде. Ранее Зеленский называл его «крестным отцом контрабанды». Альперина задержали 27 ноября 2019 года, заподозрив в создании преступной организации, которая занималась махинациями с растаможкой ввозимых на Украину товаров. Через несколько дней Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн гривен.