За несогласие с генеральной линией Кремля о роли СССР во ВМВ в России теперь будут давать до 5 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому переосмысление истории и итогов Великой Отечественной войны, а также оскорбление ветеранов может караться лишением свободы на срок до пяти лет, сообщают РИА Новости.

Новый закон вносит изменения в первое примечание статьи 354 Уголовного кодекса РФ.

Теперь за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах Великой Отечественной войны нарушителям могут назначить штраф до трех миллионов рублей, или в размере зарплаты, или иного дохода за период до трех лет, принудительные работы до трех лет или лишение свободы на три года.

Если это нарушение будет совершено служебными лицами либо группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается: штраф может вырасти до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода за период от года до пяти лет. Продолжительность принудительных работ — до пяти лет, а максимальный срок лишения свободы также составит пять лет.

Виновного при этом могут лишить права занимать определенные должности и заниматься некоторыми видами деятельности на аналогичные сроки.

Помимо этого, закон определяет наказание за публичное проявление явного неуважения к дням воинской славы и памятным датам России, а также за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников страны и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. За эти преступления виновному может грозить штраф до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода за период до трех лет, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет.

При отягчающих обстоятельствах наказание также будет более суровым: максимальный штраф возрастет до пяти миллионов рублей, максимальный срок лишения свободы также составит пять лет.

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