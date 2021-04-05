ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире превысило 130 млн

В мире за прошедшие сутки зарегистрировано более 510 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев достигло 130,4 млн по подсчетам Всемирной организации здравоохранения.

Число летальных исходов составило около 2,8 млн, за последние сутки зарегистрировано 10,1 тыс. из них.

По данным ВОЗ, более трети новых случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке (177 тыс.), второе место занимает Европа (169,8 тыс.), третье — Юго-Восточная Азия (103,8 тыс.).

Всего за период пандемии больше всего заболевших было зарегистрировано в США (30,3 млн). Далее следуют Бразилия (12,9 млн), Индия (12,4 млн), Франция (4,6 млн) и Россия (4,5 млн).

В России за прошедшие сутки подтверждено 8 817 новых случаев заражения коронавирусом. На первом месте Москва — 1901 случай, на втором — Петербург (711), на третьем — Подмосковье (598).