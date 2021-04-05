ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире превысило 130 млн

Число летальных исходов составило около 2,8 млн, за последние сутки зарегистрировано 10,1 тыс. из них.
По данным ВОЗ, более трети новых случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке (177 тыс.), второе место занимает Европа (169,8 тыс.), третье — Юго-Восточная Азия (103,8 тыс.).
Всего за период пандемии больше всего заболевших было зарегистрировано в США (30,3 млн). Далее следуют Бразилия (12,9 млн), Индия (12,4 млн), Франция (4,6 млн) и Россия (4,5 млн).
В России за прошедшие сутки подтверждено 8 817 новых случаев заражения коронавирусом. На первом месте Москва — 1901 случай, на втором — Петербург (711), на третьем — Подмосковье (598).
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