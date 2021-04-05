Военная хунта Мьянмы попросила денег и оружия у России

Военная хунта Мьянмы, уже убившая более 50 детей попросила денег и оружия у России.

Военная хунта, захватившая власть в Мьянме в результате переворота и кровавого подавления протестов, рассчитывает на инвестиции из России.Как сообщает Financial Times , об этом заявил лидер хунты генерал Мин Аун Хлаин, назначивший себя главой Государственного административного совета — высшего органа власти на период действия военного положения.

После переворота и протестов, в ходе военные применили огнестрельное оружие, убив более 300 демонстрантов, в том числе 14 детей, США и Евросоюз ввели санкции, а Япония приостановила экономическую помощь Мьянме, где четверть населения находится за чертой бедности, а подушевой ВВП близок к показателям Замбии и Эфиопии и составляет мизерные 1,3 тысячи долларов в год.

Но Россия, поставляющая в Мьянму оружие — от истребителей Су-30 до ЗКР «Панцирь», — отправила на военный парад в страну замминистра обороны Александра Фомина в сопровождении делегации журналистов.

Мин Аун Хлаин, приветствуя россиян, заявил, что «Россия — настоящий друг». «Мьянма ждет ваших бизнесменов», — сказал генерал, ранее награжденный медалью Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества».

Фомин, в свою очередь, заявил, что «Мьянма является надежным союзником и стратегическим партнером Российской Федерации в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом».

Оказавшись в геополитической изоляции после аннексии Крыма и развала отношений с Западом, Россия ищет союзников и находит их среди самых кровавых режимов мира.

Решение открыто поддержать военный переворот в Мьянме, — это «средний палец, показанный Западу», говорит Александр Габуев, глава исследований Азии в Московском центре Карнерги. Смысл этого жеста: «мы можем делать что хотим», поясняет он. Впрочем, рисков для Москвы немного. «Мьянма далеко от России, поэтому им не придется иметь дело ни с беженцами, ни с последствиями, если хунта падет», — говорит Эрви Лимахью, директор программы власти и дипломатии в австралийском Lowy Institute.