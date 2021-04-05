В Японии зафиксировали самое ранее цветение сакуры за 1200 лет

В этом году цветение сакуры в Японии началось рекордно рано, а пик сезона в Киото пришелся на 26 марта. На данный момент это цветение сакуры стало самым ранним в городе за более чем 1200 лет.

Прежний рекорд, связанный с цветением сакуры, в этом городе был установлен в 1409 году. Тогда пик сезона пришелся на 27 марта.

Из исторических записей следует, что период полного цветения сакуры, когда раскрывается большинство бутонов, приходится на середину апреля.

Наиболее вероятно, что это произошло из-за воздействия глобального потепления. Сюнджи Анбе, сотрудник Японского метеорологического агентства.

Японское метеорологическое агентство наблюдает за 58 деревьями сакуры по всей стране, и в этом году 40 из них уже достигли пика цветения, а 14 — в рекордные сроки.