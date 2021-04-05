В Україні компанію Google оштрафували на мільйон гривень

Антимонопольний комітет України оштрафував компанію Google на один мільйон гривень через те, що компанія понад рік не надавала необхідну інформацію.

Про це повідомляє “Радіо.Свобода”

“Ця інформація була необхідна Комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку “Google Мій бізнес”. Ненадання відповідачем інформації у визначені Комітетом строки унеможливили виконання Комітетом покладених на нього завдань, зокрема, щодо своєчасного, повного та всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції”, – заявили в комітеті.

У Google наразі не коментували штраф від Антимонопольного комітету України.