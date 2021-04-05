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В США микробиологи создали «киберорганизм», генетический код для которого был написан на компьютере

Ученые из Института Вентера (JCVI) создали примитивную синтетическую клетку, которая нормально растет и делится с минимальным набором генов., пишет журнал Cell.

Микробиологи начали свой эксперимент еще в 2010 году: они взяли наиболее низкоорганизованный и самостоятельно воспроизводящийся организм — микоплазму, удалили ее ДНК и вместо нее «запихнули» в клетку генетический код из 473 генов, который написали на компьютере и затем синтезировали.

«Киберорганизм» назвали JCVI-syn1.0.

С тех пор авторы пытаются методом проб и ошибок (систематически добавляя и удаляя гены, а затем проверяя результат на практике) уменьшать геном синтетического организма до жизненно необходимого минимума. Если удаление гена нарушает нормальный процесс, его возвращают на место, а затем удаляют другой.

Клетки микоплазм настолько мелкие (0,15-0,20 мкм в диаметре), что сотня или больше их уместились бы внутри одной бактерии кишечной палочки. К слову, у последней — около 4 тыс. генов, а в человеческой клетке — примерно 30 тыс.

5 апреля, 2021 | Category: Видео, Наука, Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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