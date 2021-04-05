В разных городах мира проходят акции в поддержку белорусов

В городах Белоруссии сегодня жители выходят на локальные акции солидарности. Такие же мероприятия проходят за границей, сообщает Tut.by.

На акцию выразить солидарность с политзаключенными и народом Белоруссии вышли жители канадского Торонто.

Такая же акция прошла и в украинских Львове и Киеве.

Поддерживают земляков и белорусы немецкого Берлина. На акцию солидарности вышли также и белорусы Варшавы.

Собрались белорусы и в финском Хельсинки.

Напомним, с августа 2020-го жители Белоруссии выходили на массовые митинги против бессменного президента Александра Лукашенко, находящегося у власти уже 27 лет. Протестующих жестко отлавливали, развозили по изоляторам, где избивали, пытали и морили голодом. Лидеров оппозиционного движения арестовали — они уже более полугода находятся под стражей. Против властей Белоруссии, в том числе силового блока, страны Запада ввели санкции. Россия Лукашенко поддержала, признав его легитимным президентом. Однако белорусская оппозиция сдаваться не намерена — возглавившая протест Светлана Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве, планирует бороться и рассчитывает на возобновление протестных акций.