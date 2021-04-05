В Израиле подросток «от скуки» убил бомжа из России

Тело Андрея Темкина было обнаружено в марте этого года в одном из заброшенных домов в городе Холон в центре Израиля.

«Поначалу полиция не рассматривала инцидент как уголовный, однако данные проведенного вскрытия сообщили об обратном. Полицейское расследование показало, что предполагаемым убийцей бездомного оказался 12-летний мальчик. Вместе с несколькими друзьями он пришел на место происшествия и нанес сильный удар Андрею Темкину острым предметом по голове», — говорится в сообщении.

Мотив нападения подростков на бездомного полиции пока не совсем понятен, однако у нее нет сомнений, что катализатором происшествия стала некая провокация.

«Согласно подозрениям, смертельный удар Темкину был нанесен „от скуки“», — добавляет телеканал.