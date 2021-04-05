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В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе

dubai

В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из высотных зданий города. Среди задержанных восемь россиянок, сообщили в генконсульстве России.

«В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях», — сообщили РИА Новости в генконсульстве.

Как уточнил собседник агентства, задержанным девушкам грозит до шести месяцев лишения свободы, организатору съемки — до полутора лет.

Также задержанным девушкам грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов) на каждую, организатору — 50 тысяч дирхамов (около 14 тысяч долларов).

5 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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