Ученые в Сингапуре разработали «умное» устройство для сбора дневного света

Экспериментальное устройство достаточно компактное и состоит из акрилового шара, одиночного оптического волокна для передачи солнечного света в нужное место и электродвигателей, управляемых электронными датчиками.

Устройство находится над землей, а акриловый шар работает как концентратор солнечного света, позволяя параллельным лучам солнечного света фокусироваться в нужном месте. Затем сфокусированный солнечный свет собирается на одном конце оптоволоконного кабеля и передается по нему к концу, который находится под землей. На следующем этапе свет излучается напрямую через конец оптоволоконного кабеля.



Компактные двигатели с помощью компьютерной системы управления автоматически регулируют положение собирающего конца волокна, чтобы оптимизировать количество солнечного света, которое может приниматься и переноситься при движении Солнца по небу.

Разработанный исследователями прототип весит 10 кг и имеет общую высоту 50 см. Для защиты акрилового шара от воздействия окружающей среды, ультрафиолета и пыли, исследователи также создали из поликарбоната прозрачную куполообразную крышку толщиной 3 мм. Более подробные технические характеристики прибора не приводятся.



Власти Сингапура планируют в ближайшем будущем увеличить количество подземных помещений в связи с ростом цены на землю. В результате любые технологии позволяющие снизить расходы на освещение таких помещений будут всегда востребованы и получат государственную поддержку. Авторы изобретения в NTU заявили, что созданные «умные» светильники, собирающие сфокусированный солнечный свет, не требуют сложного оборудования и легко могут быть запущены в серийное производство для дальнейшей интеграции в городскую инфраструктуру.