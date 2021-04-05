Убыль населения в России увеличилась в 18 раз

В 2020 году убыль населения в России выросла в 18 раз по сравнению с 2019 годом. Рост смертности составил почти 18%, пишет РИА «Новости» на основании данных собственного исследования.

В прошлом году в РФ зафиксированы рекордные показатели убыли населения, на которые повлияли как повышенная смертность из-за эпидемии коронавируса, так и снижение рождаемости и миграционного прироста. В 2020 году в РФ скончалось 2,1 млн человек, это на 0,3 млн человек больше, чем в 2019 году. Показатель смертности на 1 тыс. человек увеличился с 12,3 до 14,5.

За три года, по данным исследования население России сократилось на 711 тыс. человек или на 0,5%.

Наибольшая убыль зафиксирована в Тамбовской области — 3,8%, в Магаданской области (3,5%), Еврейской автономной области (3,4%), Республике Коми и Мордовии (по 3,2%). Также показатель в 3% превышает убыль населения в Курганской и Пензенской областях, на уровне 3% показатель держится в Орловской, Тверской и Смоленской областях.

Прирост населения при этом зафиксирован в 21 регионе. При этом в семи случаях на прирост повлияли естественные причины и миграция, еще в семи — только миграция, и в последних семи — только естественные причины. Лидерами по приросту населения стали Севастополь — 16,8%,Ингушетия — 5,6%,Ленинградская область — 4,3%,Чечня — 4,2%,Тюменская область — 3%.