СМИ: королева Елизавета II разрешала Меган Маркл совмещать королевские обязанности с кинокарьерой

После скандального телеинтервью 39-летней Меган Маркл и 36-летнего принца Гарри Опре Уинфри продолжают всплывать все новые и новые подробности закулисной жизни британской королевской семьи. Так, на днях британский журналист и биограф покойной принцессы Дианы Эндрю Мортон уличил Меган Маркл во лжи.

Мортон убежден, что герцогиня Сассекская слукавила, когда в интервью Опре заявила, что их жизнь с Гарри во дворце была невыносимой. По версии Эндрю, королева Елизавета II изначально не ставила внуку и невестке жестких условий и предлагала несколько вариантов развития их карьеры в королевской семье.

Меган Маркл, принц Гарри и королева Елизавета II

По словам Эндрю, королева Елизавета II даже была согласна на то, чтобы Меган совмещала выполнение своих королевских обязанностей со своей основной профессией и любимым делом — съемками в кино и сериалах.

Справедливости ради стоит отметить, что королева Елизавета II дала Меган и Гарри возможность делать все, что заблагорассудится. Королевская семья даже сказала Меган: «Если ты не хочешь полноценно выполнять свои королевские обязанности, пожалуйста, продолжай заниматься актерством». Все эти возможности были для нее доступны, — рассказал Мортон в подкасте Royally Obsessed.

Меган Маркл и королева Елизавета II

Биограф принцессы Дианы также уточнил, что принц Гарри и Меган Маркл могли путешествовать по всему миру: по словам Эндрю, супруги всегда могли улететь в любую страну первым классом. Кроме того, королевская семья даже была готова сделать их начинающими послами любого выбранного ими государства.

Несколькими днями ранее в беседе с Daily Mail Эндрю Мортон также обвинил Меган Маркл во лжи. Он рассказал, что Меган вела вполне обычную жизнь, будучи старшим членом королевской семьи. Он опроверг заявление герцогини о том, что ее практически не выпускали из дворца и даже отнимали у нее водительские права и паспорт. По словам Мортона, Меган регулярно встречалась с друзьями в ресторанах и ходила в супермаркет неподалеку от Кенсингтонского дворца.

Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры»