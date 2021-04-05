Раскрыт внешний вид iPhone 13

Инсайдеры опубликовали трехмерный макет iPhone 13, созданный для производителей аксессуаров. В новом устройстве, судя по изображениям, будет трехсенсорная камера и лидар.

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro получат широкоугольный объектив с семью пластиковыми линзами и диафрагмой F/1,6. Старшая модель iPhone 13 Pro Max будет с широкоугольным объективом при диафрагме F/1,7.

Главное изменение в дизайне — это уменьшение экранного выреза, в котором находятся датчики Face ID для сканирования лица и фронтальная камера.

В остальном дизайн условного iPhone 13 Pro практически не отличить от iPhone 12 Pro. Это совпадает со слухами о том, что в этом году Apple не планирует внедрять в свой смартфон революционные технологии, чтобы приберечь их до следующего года.

Презентация ожидается в сентябре этого года.