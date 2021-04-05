Производство сахара в России перевели на госплан по типу СССР

Отчаянная ситуация на рынке сахара, где цены взлетели на 60% за год, а производство рухнуло более чем вдвое, толкнула российских чиновников к последней черте.Заморозив цены в опте и в рознице, правительство решило почти полностью восстановить советскую систему управления производством на сахарном рынке, запустив плановые задания для заводов на выпуск и продажу продукции.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на два источника в отрасли, квоты на изготовление сахара-песка начал устанавливать Минсельхоз: отныне предприятия будут ежемесячно вырабатывать конкретно тот объем продукции, который определен адресно для них.

Повторяя систему Госплана и Госснаба СССР, Минсельхоз высчитал план поставок сахара для всей страны на основе данных крупных федеральных и региональных сетей. Также учитывались цифры подушевого потребления сахара и мнение местных властей, которые, как считают чиновники, знают, какой объем нужен для несетевой розницы и малых торговых предприятий.

Как именно будет работать возрожденный сахарный госплан, остается неясным: на производительность компаний влияет много факторов, которые не зависят от них напрямую — к примеру, поставки сырья могут быть непостоянными или попросту отсутствовать, недоумевает один из участников рынка.

У части производителей до момента распределения квоты уже были заключены договоры с промышленными переработчиками. В итоге непонятно, как компаниям нести ответственность перед всеми своими партнерами одновременно, говорит глава Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько.

Решить проблему дефицита сахара директивное распределение вряд ли поможет, предупреждает Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Советский опыт показал, что в условиях плановой экономики сделать это «сложно», напоминает эксперт.

По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе производство сахара в России в прошлом году упало на 20,7%, до 5,8 млн тонн.

После директивной заморозки цен обвал выпуска резко ускорился: в январе-феврале заводы поставили 271,8 тысячи тонн сахара — в 2,4 раза меньше, чем за тот же период годом ранее.