Пожилые муж и жена нарядились панками, стали моделями и прославились

Пожилые супруги нарядились в стиле панк во время парижской недели моды и прославились в сети. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно материалу, 86-летняя Мари-Луиза (Marie-Louise) и 87-летний Рене Глемарец (Rene Glemarec) были замечены в провокационной гендерно-нейтральной одежде, сшитой их внуком, модельером Флорентином Глемарецом, для собственного бренда EGONlab. Пара вышла в свет в одинаковых комплектах красного и белого цветов, состоящих из классических пальто средней длины, шорт с оборванными краями и высоких сапог на шнуровке с массивной подошвой. Их образы дополнили солнцезащитные очки и защитные маски на лицах.

Дизайнер рассказал о любви к моде своих родственников. «Дедушка всегда мечтал быть в центре внимания. Они с бабушкой часто приходят в нашу студию во время процесса создания новых коллекций, и однажды вечером им захотелось все примерить на себя. Так они стали нашими музами. Они самые большие поклонники нашей марки. Бабушка и дедушка всегда готовы экспериментировать с новыми образами», — поделился он.

По информации издания, в прошлом Мари-Луиза была продавщицей в киоске печати, а Рене — моряком. Флорентин Глемарец заверил, что они никогда не имели отношения к моде, однако в настоящий момент пара является лицом осенне-зимней коллекции 2021 года итальянского бренда уличной одежды Sergio Tacchini.