Лишенный свободы принц Иордании отказался повиноваться военным В Израиле возобновился суд над премьером Нетаньяху » Появился трейлер сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном Шоу стартует на Disney+ 11 июня. Действие сериала развернётся вокруг Локи, который «порвал» саму ткань реальности, подобрав Тессеракт во время событий фильма «Мстители: Финал». Его задерживают сотрудники Управления временными изменениями во главе с Мобиусом (Оуэн Уилсон), и заставляют его помочь вернуть всё на свои места. Судя по всему, сам бог хитрости не слишком горит желанием сотрудничать с Управлением и пытается сбежать, по ходу дела попадая в различные вселенные. В «Локи» будет шесть эпизодов длиной около часа, первый из которых выйдет 11 июня. Собирается ли Marvel снимать второй сезон сериала или это будет законченная история, пока что неизвестно.