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Появился трейлер сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном

Шоу стартует на Disney+ 11 июня.

Действие сериала развернётся вокруг Локи, который «порвал» саму ткань реальности, подобрав Тессеракт во время событий фильма «Мстители: Финал». Его задерживают сотрудники Управления временными изменениями во главе с Мобиусом (Оуэн Уилсон), и заставляют его помочь вернуть всё на свои места.

Судя по всему, сам бог хитрости не слишком горит желанием сотрудничать с Управлением и пытается сбежать, по ходу дела попадая в различные вселенные.

В «Локи» будет шесть эпизодов длиной около часа, первый из которых выйдет 11 июня. Собирается ли Marvel снимать второй сезон сериала или это будет законченная история, пока что неизвестно.

5 апреля, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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