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Последний 11 сезон «Ходячих мертвецов» стартует 22 августа

Дату релиза финального сезона AMC назвал в твиттере вместе с тизером. Последняя 22 серия 10 сезона вышла 4 апреля.

Таким образом, «Ходячие мертвецы» завершатся в 2022 году. Шоураннер Анджела Канг отметила, что в заключительном сезоне фанатов ждут ещё больше зомби, экшена, новых историй и локаций.

Сюжетные арки некоторых главных героев продолжат в спин-оффах. Так, в 2023 году AMC готовит пока безымянный сериал про Дерила и Кэрол. Кроме этого, в разработке находятся три полнометражных фильма о Рике Граймсе, к роли которого должен вернуться Эндрю Линкольн.

AMC также выпустит сериал-антологию Tales of the Walking Dead, эпизоды которого посвятят отдельным персонажам.

«Ходячие мертвецы», снятые по одноимённому комиксу Роберта Киркмана, стартовали на AMC в октябре 2010 года. Шоу про выживание людей после зомби апокалипсиса стало одним из самых продолжительных у канала — на данный момент сериал насчитывает 153 эпизода. По мотивам адаптации вышли веб-сериал и спин-офф, а также игра в жанре экшена The Walking Dead: Survival Instinct с Дерилом Диксоном в роли протагониста.

5 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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