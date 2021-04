Как выбрать лучшие азартные игры и выигрывать с удовольствием Сотни заключенных совершили побег из тюрьмы в Нигерии » Последний 11 сезон «Ходячих мертвецов» стартует 22 августа Дату релиза финального сезона AMC назвал в твиттере вместе с тизером. Последняя 22 серия 10 сезона вышла 4 апреля. Таким образом, «Ходячие мертвецы» завершатся в 2022 году. Шоураннер Анджела Канг отметила, что в заключительном сезоне фанатов ждут ещё больше зомби, экшена, новых историй и локаций. Сюжетные арки некоторых главных героев продолжат в спин-оффах. Так, в 2023 году AMC готовит пока безымянный сериал про Дерила и Кэрол. Кроме этого, в разработке находятся три полнометражных фильма о Рике Граймсе, к роли которого должен вернуться Эндрю Линкольн. AMC также выпустит сериал-антологию Tales of the Walking Dead, эпизоды которого посвятят отдельным персонажам. «Ходячие мертвецы», снятые по одноимённому комиксу Роберта Киркмана, стартовали на AMC в октябре 2010 года. Шоу про выживание людей после зомби апокалипсиса стало одним из самых продолжительных у канала — на данный момент сериал насчитывает 153 эпизода. По мотивам адаптации вышли веб-сериал и спин-офф, а также игра в жанре экшена The Walking Dead: Survival Instinct с Дерилом Диксоном в роли протагониста.