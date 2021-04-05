«Пиноккио» и «Хищные птицы» стали лауреатами премии гильдии гримёров США

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Гильдии специалистов по гриму и причёскам в кино. В список победителей попали итальянский «Пиноккио», «Хищные птицы» и «Ма Рэйни: Мать блюза» с Чедвиком Боузманом и Виолой Дэвис.

«Пиноккио» получил главный приз за спецэффекты в гриме. «Ма Рэйни» и «Птицы» были отмечены в двух категориях каждый за грим и причёски в историческом фильме и в картине на современную тематику. Примечательно, что в «оскаровскую» пятёрку «Птицы» не попали.

Среди телесериалов награды были распределены между «Мандалорцем», «Бриджертонами», «Ходом королевы» и «Миром Дикого Запада». Почётную награду «Заслуженный мастер» вручили Эдди Мёрфи.

Между гильдией гримёров и «Оскаром» за прошедшие годы было 11 совпадений. В прошлом году лауреатом обоих стал «Скандал» с Шарлиз Терон.