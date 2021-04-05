Ольга Куриленко сыграет польскую эмигрантку

В Голливуде планируют экранизировать роман Берне Хафеле «Сезон охоты на медведя». Одну из главных ролей в картине получила украинка Ольга Куриленко, которая превратится в польскую эмигрантку.

Режиссерское кресло проекту займет Саймон Эбауд, хорошо известный по фильму «Фантастическая любовь и где её найти». Перед стартом съемок авторы фильма «Сезон охоты на медведя» объявили первые детали будущей драмы, раскрыв сюжет и ее актерский состав.

«Сезон охоты на медведя»: сюжет фильма

Ожидается, что фильм станет прекрасным костюмированной драмой, ведь все события будут происходить в 1950-х годах. Главный акцент будет сделан на истории 11-летнего Чеслава. Мальчик живет в Детройте вместе с мамой, которая является польской эмигранткой, и дядей Иззи, что пытается адаптироваться к тихим будней после Второй мировой войны. Он, как и отец ребенка, побывал на фронте, но, в отличие от родственника, сумел выжить в боях.

Главные герои отправятся в путешествие, которое приведет их в Эдинбург. Чеслав с дядей будут искать человека по имени Войтек – легендарного польского солдата, который был побратимом отца парня и знает, что же случилось с ним на войне. В рассказы о Войтеке верит только 11-летний мальчик, поэтому именно он станет опорой дяди в этом путешествии.

Актерский состав драмы

В фильме «Сезон охоты на медведя» снимутся знаменитые актеры Голливуда. В частности, в драме можно будет увидеть:

Джейкоба Трембле

Люка Эванса

Ольгу Куриленко