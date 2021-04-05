Около 60 дельфинов выбросились на берег в африканской Гане

Около 60 дельфинов и несколько сотен рыб оказались выброшенными на берег в африканской Гане, сообщает местное издание Graphic Online.
Дельфины и рыбы были обнаружены в минувшие выходные на трех пляжах Гвинейского залива.
В заявлении исполнительного директора национальной комиссии по рыболовству Майкла Артура-Дадзи говорится, что специалисты изучает природу инцидентов.
«Цвет моря и температура (воды — прим. „Росбалта“) в норме. Мы заверяем всех, что работаем над установлением фактической причины произошедшего», — заявил он.
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