В Израиле возобновился суд над премьером Нетаньяху Ольга Куриленко сыграет польскую эмигрантку » Около 60 дельфинов выбросились на берег в африканской Гане Около 60 дельфинов и несколько сотен рыб оказались выброшенными на берег в африканской Гане, сообщает местное издание Graphic Online. Дельфины и рыбы были обнаружены в минувшие выходные на трех пляжах Гвинейского залива. В заявлении исполнительного директора национальной комиссии по рыболовству Майкла Артура-Дадзи говорится, что специалисты изучает природу инцидентов. «Цвет моря и температура (воды — прим. „Росбалта“) в норме. Мы заверяем всех, что работаем над установлением фактической причины произошедшего», — заявил он.