Обнаружена новая экзотическая форма материи

Ученые Боннского университета в Германии обнаружили новое фазовое состояние у экзотической формы материи, называемой конденсатом Бозе-Эйнштейна и состоящей из фотонов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Конденсат Бозе-Эйнштейна из фотонов обычно получают с использованием резонатора, состоящего из двух изогнутых зеркал, расположенных на расстоянии чуть более микрометра друг от друга. При этом пространство внутри резонатора заполнено раствором, который «охлаждает» фотоны, благодаря чему те принимают одно и то же квантовомеханическое состояние, становясь неотличимыми друг от друга. В какой-то степени, конденсат можно представить как одну гигантскую «суперчастицу».

В новом исследовании ученые добавили полупрозрачные зеркала, которые не дают системе достичь устойчивого состояния и начинает колебаться, что создает переходное состояние между фазой колебаний и фазой затухания, при которой амплитуда вибраций уменьшается. Наблюдаемая фаза соответствовала новому состоянию светового поля.