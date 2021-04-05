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Николь Кидман, Джиллиан Андерсон, Хелен Миррен, Кейли Куоко и другие на SAG Awards 2021

Вчера в США состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров — SAG Awards. Перенесенная дважды, она прошла в непривычном формате — трансляция церемонии продолжалась всего час, на премии не было ни ковровой дорожки, ни ведущего, ни гостей и номинантов. Шоу было предварительно записано, а победители знали результаты за несколько дней. Все они должны были держать их в секрете до вчерашнего эфира.

Знаменитости, которые не смогли в этом году пройтись по ковровой дорожке премии, смотрели церемонию из своих домов. Тем не менее онлайн-формат не помешал им продемонстрировать свои торжественные и яркие наряды. Николь Кидман, Джиллиан Андерсон, Хелен Миррен, Кейли Куоко и другие звезды делились снимками, сделанными во дворах своих домов, в соцсетях.

Николь Кидман выбрала платье с цветочными узорами от Giorgio Armani, Кейли Куоко предпочла эффектный ярко-розовый наряд с крупным цветком от Prabal Gurung, а Керри Вашингтон вдохновилась стилем 1920-х и надела расшитое бисером темно-синее платье и головной убор от Etro.

Какие еще модные образы продемонстрировали вчера звезды, смотрите в нашей фотоподборке.

Николь Кидман 

Николь Кидман

Николь Кидман 

Николь Кидман 

Джиллиан Андерсон 

Джиллиан Андерсон

Кейли Куоко 

Кейли Куоко

Кейли Куоко 

Кейли Куоко 

Керри Вашингтон 

Керри Вашингтон

Керри Вашингтон 

Керри Вашингтон 

Хелен Миррен

Хелен Миррен

Эми Адамс 

Эми Адамс

Эль Фаннинг 

Эль Фаннинг

Эль Фаннинг
Виола Дэвис 

Виола Дэвис

Виола Дэвис 

Джейми Чанг 

Джейми Чанг

Лили Коллинз 

Лили Коллинз

Лили Коллинз 

Минди Калинг 

Минди Калинг

Аня Тейлор-Джой 

Аня Тейлор-Джой

Эмма Коррин 

Эмма Коррин

Джаред Лето 

Джаред Лето

Джаред Лето 

Гленн Клоуз 

Гленн Клоуз

Мария Бакалова 

Мария Бакалова

Мария Бакалова 

Заша Мэмет 

Заша Мэмет

5 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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