Николь Кидман, Джиллиан Андерсон, Хелен Миррен, Кейли Куоко и другие на SAG Awards 2021

Вчера в США состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров — SAG Awards. Перенесенная дважды, она прошла в непривычном формате — трансляция церемонии продолжалась всего час, на премии не было ни ковровой дорожки, ни ведущего, ни гостей и номинантов. Шоу было предварительно записано, а победители знали результаты за несколько дней. Все они должны были держать их в секрете до вчерашнего эфира.
Знаменитости, которые не смогли в этом году пройтись по ковровой дорожке премии, смотрели церемонию из своих домов. Тем не менее онлайн-формат не помешал им продемонстрировать свои торжественные и яркие наряды. Николь Кидман, Джиллиан Андерсон, Хелен Миррен, Кейли Куоко и другие звезды делились снимками, сделанными во дворах своих домов, в соцсетях.
Николь Кидман выбрала платье с цветочными узорами от Giorgio Armani, Кейли Куоко предпочла эффектный ярко-розовый наряд с крупным цветком от Prabal Gurung, а Керри Вашингтон вдохновилась стилем 1920-х и надела расшитое бисером темно-синее платье и головной убор от Etro.
Какие еще модные образы продемонстрировали вчера звезды, смотрите в нашей фотоподборке.
Николь Кидман
Джиллиан Андерсон
Кейли Куоко
Керри Вашингтон
Хелен Миррен
Эми Адамс
Эль Фаннинг
Виола Дэвис
Джейми Чанг
Лили Коллинз
Минди Калинг
Аня Тейлор-Джой
Эмма Коррин
Джаред Лето
Гленн Клоуз
Мария Бакалова
Заша Мэмет
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