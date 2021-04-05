Николь Кидман, Джиллиан Андерсон, Хелен Миррен, Кейли Куоко и другие на SAG Awards 2021

Вчера в США состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров — SAG Awards. Перенесенная дважды, она прошла в непривычном формате — трансляция церемонии продолжалась всего час, на премии не было ни ковровой дорожки, ни ведущего, ни гостей и номинантов. Шоу было предварительно записано, а победители знали результаты за несколько дней. Все они должны были держать их в секрете до вчерашнего эфира.

Знаменитости, которые не смогли в этом году пройтись по ковровой дорожке премии, смотрели церемонию из своих домов. Тем не менее онлайн-формат не помешал им продемонстрировать свои торжественные и яркие наряды. Николь Кидман, Джиллиан Андерсон, Хелен Миррен, Кейли Куоко и другие звезды делились снимками, сделанными во дворах своих домов, в соцсетях.

Николь Кидман выбрала платье с цветочными узорами от Giorgio Armani, Кейли Куоко предпочла эффектный ярко-розовый наряд с крупным цветком от Prabal Gurung, а Керри Вашингтон вдохновилась стилем 1920-х и надела расшитое бисером темно-синее платье и головной убор от Etro.

Какие еще модные образы продемонстрировали вчера звезды, смотрите в нашей фотоподборке.

Николь Кидман

Джиллиан Андерсон

Кейли Куоко

Керри Вашингтон

Хелен Миррен

Эми Адамс

Эль Фаннинг

Виола Дэвис

Джейми Чанг

Лили Коллинз

Минди Калинг

Аня Тейлор-Джой

Эмма Коррин

Джаред Лето

Гленн Клоуз

Мария Бакалова

Заша Мэмет