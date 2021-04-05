Независимые рейтинги букмекерских контор от площадки Betting.ua

Спортивный беттинг — отрасль гемблинга, чья популярность за последнее время значительно поднялась. Современный интернет позволяет делать онлайн ставки на любые события и получать прибыль за домашним компьютером или смартфоном. Сайт Betting.ua является аналитическим порталом в сети, чьи обзоры букмекерских контор считаются самыми беспристрастными. Список топовых букмекеров на сайте обновляется регулярно, что дарит возможность беттерам подбирать оптимальный вариант, создавать аккаунт и делать ставки в популярных видах спорта. На сайте предлагаются обзоры надежных букмекеров, честно выполняющих обязательства перед игроками.

Методология сайта Betting.ua

В рейтинг букмекеров вошли компании, действующие на основании лицензий международных регуляторов. Букмекерские конторы, получившие менее пяти баллов, в рейтинге не участвуют. При составлении рейтинга учитывались такие критерии оценки деятельности компаний: популярность, срок присутствия оператора на рынке, финансовую прозрачность, коэффициенты, виды спорта для ставок, линии, качество службы поддержки, бонусные предложения и так далее. Данные о букмекерских конторах собирались из независимых источников, а также учитывались мнения реальных беттеров. Регулярно списки букмекеров дополняются новыми брендами, а конторы, замеченные в невыполнении условий, исчезают из рейтингового перечня.

Бонусная политика букмекерских компаний

Для многих беттеров важной составляющей для выбора букмекерской конторы является наличие бонусных предложений. Не все рейтинговые компании щедры на такие подарки, но большинство из них предлагает бонусы за регистрацию и депозиты. Самыми частыми поощрениями считаются фрибеты, а именно возможность совершить бесплатные прогнозы. Топовые компании приглашают пользоваться кэшбеком по выходным дням, а также проводят ежемесячные акции. На сайте Betting.ua расписаны виды бонусов от букмекеров и перечислены конкретные поощрения от операторов. В букмекерских конторах открыты онлайн казино, где бонусов намного больше и работают статусы лояльности.