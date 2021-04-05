Невеста с самой длинной фатой в мире попала в Книгу рекордов Гиннесса

Жительница Кипра сшила самую длинную в мире фату и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Hindustan Times.

Согласно материалу, Мария Параскева (Maria Paraskeva) создала свадебный головной убор длиной 6962 метра. «В детстве я всегда мечтала побить рекорд Гиннесса по самой длинной фате. Мне понадобилось около шести часов и 30 добровольцев для того, чтобы развернуть кружевную вуаль на всю длину», — поделилась женщина.

В официальном Instagram-аккаунте Книги рекордов Гиннесса появился ролик, на котором Параскева одета в фату. Видео набрало больше 25 тысяч лайков.

Пользователи сети восхитились длиной головного убора. «Откуда люди берут эти идеи?», «С ума сойти», «Она размером с целое поле!», «Я сначала подумал, что это длинные паучьи сети!», «Она очень большая!» — писали они.

Однако другие сочли такую длину неуместной. «Зачем ты это сделала?», «Я ненавижу людей», «Ты впустую потратила кучу ткани», «Это просто издевательство», «У мужа должны быть железные нервы», — высказывались юзеры.