Названы победители премии Гильдии киноактеров США Победители премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) были объявлены 4 апреля. Формат проведения мероприятия претерпел определенные изменения: длительность церемонии сократилась до одного часа. Кроме того, мероприятие обошлось без красной дорожки и ведущих, а все речи актеров были заранее записаны, как и сама церемония. Как пишет газета The Washington Post, в этом году лучшим исполнителем мужской роли Гильдией киноактеров США был признан Чедвик Боузман (посмертно) за игру в фильме «Ма Рэйни: Мать блюза», лучшей актрисой стала Виола Дэвис также за роль в «Ма Рейни». Награду за лучшее исполнение женской роли второго плана удостоилась актриса Ю-Чжон Ён, сыгравшая в фильме «Минари», лучшим актером второго плана был признан Дэниэл Калуя, отметившийся игрой в фильме «Иуда и чёрный мессия». Главную награду гильдии получил фильм «Суд над чикагской семеркой» режиссера Аарона Соркина — за лучший актерский состав. По данным газеты The New York Post, изначально планировалось провести церемонию вручения наград 24 января, однако ввиду пандемии мероприятие было решено перенести на 14 марта. Из-за переноса вручения главной музыкальной награды «Грэмми» на этот день, организаторы решили провести церемонию SAG Awards 4 апреля.