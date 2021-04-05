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Названы победители премии Гильдии киноактеров США

Победители премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) были объявлены 4 апреля.

Формат проведения мероприятия претерпел определенные изменения: длительность церемонии сократилась до одного часа. Кроме того, мероприятие обошлось без красной дорожки и ведущих, а все речи актеров были заранее записаны, как и сама церемония.

Как пишет газета The Washington Post, в этом году лучшим исполнителем мужской роли Гильдией киноактеров США был признан Чедвик Боузман (посмертно) за игру в фильме «Ма Рэйни: Мать блюза», лучшей актрисой стала Виола Дэвис также за роль в «Ма Рейни». Награду за лучшее исполнение женской роли второго плана удостоилась актриса Ю-Чжон Ён, сыгравшая в фильме «Минари», лучшим актером второго плана был признан Дэниэл Калуя, отметившийся игрой в фильме «Иуда и чёрный мессия». Главную награду гильдии получил фильм «Суд над чикагской семеркой» режиссера Аарона Соркина — за лучший актерский состав.

По данным газеты The New York Post, изначально планировалось провести церемонию вручения наград 24 января, однако ввиду пандемии мероприятие было решено перенести на 14 марта. Из-за переноса вручения главной музыкальной награды «Грэмми» на этот день, организаторы решили провести церемонию SAG Awards 4 апреля.

5 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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