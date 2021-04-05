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На офіційній Twitter-сторінці НАТО вперше з’явився допис українською мовою

На офіційній Twitter-сторінці командування союзників НАТО з’явився допис українською мовою на тлі концентрації військ Росії на кордоні з Україною.

Відповідний твіт Командування союзників Альянсу з’явився 5 квітня.

“Чи знали ви, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування НАТО?” – йдеться у дописі

У Командуванні  також НАТО наголосили, що Україна є цінним партнером Альянсу – одним з шести партнерів із розширених можливостей. Крім того, наразі у штабі Командування союзників НАТО працює один український офіцер.

Раніше у Генштабі заявили, що до спільних дій з НАТО готові 13 підрозділів та військових частин ЗСУ. 

5 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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